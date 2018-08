Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Verbraucherpreisdaten für den Euroraum bieten etwas Überraschungspotenzial. Volkswirte erwarteten Ende vergangener Woche noch eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent. Doch inzwischen veröffentlichte Preisdaten aus Deutschland und Spanien deuten darauf hin, dass die Inflationsrate gesunken ist. Der deutsche Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stagnierte im August, wodurch die Jahresrate auf 1,9 (Juli: 2,1) Prozent zurückging. "Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei unserer unter dem Konsens liegenden Prognose, dass die Teuerung im Euroraum auf 2,0 gesunken ist", so Barclays-Volkswirt Fabio Fois in einem Kommentar zu den deutschen und spanischen Daten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

08:00 DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, Ergebnis 1H

08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information

Network AG, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- NL/Steinhoff International Holdings NV,

Trading Statement 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Gesco: 0,60 EUR Ringmetall: 0,06 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Juli saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm - FR 08:45 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,3% - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 63,0 zuvor: 65,5 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,4 1. Umfrage: 95,3 zuvor: 97,9

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.903,30 0,04 Nikkei-225 22.868,78 0,00 Schanghai-Composite 2.736,84 -0,03 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.494,24 -0,54 DAX-Future 12.455,50 -0,91 XDAX 12.459,13 -0,91 MDAX 27.185,34 -0,37 TecDAX 3.020,43 -0,63 EuroStoxx50 3.430,99 -0,73 Stoxx50 3.071,61 -0,39 Dow-Jones 25.986,92 -0,53 S&P-500-Index 2.901,13 -0,44 Nasdaq-Comp. 8.088,36 -0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,95 +71

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,65 2,65 0,76 USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leicht im Minus dürfte der DAX in den letzten Handelstag der Woche starten. In den Blick rückt wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China. Belastend sind hier Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, bereits in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump mit dem WTO-Rückzug der USA. Auch belasten weiterhin die Sorgen um die Schwellenländer. Die wieder zunehmenden Sorgen drücken auch in Asien leicht auf das Sentiment, wenngleich die Indizes ihre Abgaben aktuell wieder aufgeholt haben. Trump hat einem Medienbericht zufolge zudem ein Angebot der EU zur Aufhebung gegenseitiger Zölle auf Autos zurückgewiesen. "Es ist nicht gut genug", sagte Trump der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenige Stunden zuvor hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, die EU sei bereit, ihre "Autozölle auf null zu reduzieren", wenn die USA dasselbe täten.

Rückblick: Sorgen bereitete den Anlegern eine drohende Schwellenländer-Krise. "Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging-Markets-Krise wird, wird immer größer", sagte QC-Stratege Altmann. Die türkische Lira stand wieder stark unter Druck, auch belastet von Medienberichten, wonach der stellvertretende Zentralbankgouverneur vor dem Rücktritt steht. In Argentinien ging der Peso-Kurs trotz einer massiven Zinserhöhung in den freien Fall über. Bundesanleihen waren in diesem Umfeld stark gesucht. Der Telekomsektor war klar das Schlusslicht am Aktienmarkt mit einem Minus von 1,7 Prozent, gefolgt von den Banken, die im Schnitt 1 Prozent einbüßten. Unter den Einzelwerten verloren Air France-KLM 7,1 Prozent, nachdem Aussagen aus Gewerkschaftkreisen auf mögliche Streiks im Tarifkonflikt hindeutete. IAG gaben um 1,8, Lufthansa um 1,6 Prozent nach. Bouygues zogen um 4,4 Prozent an. Händler verwiesen auf gute Geschäftszahlen des französischen Mischkonzerns.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Dass sich der DAX von seinen Tiefs bei 12.400 Punkten lösen konnte, lag an Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und der EU. EU-Kommissarin Cecilia Malmström hatte gesagt, dass Brüssel grundsätzlich bereit sei, die Einfuhrzölle auf Industriegüter, darunter auch Autos, komplett zu streichen. Autowerte hielten sich etwas besser als der DAX mit der Spekulation, dass damit der von Donald Trump angedrohte Strafzoll auf Autoimporte unwahrscheinlicher sein könnte. Nach der jüngsten Rally führten FMC die Verliererseite mit einem Minus von 3 Prozent an. In der zweiten Reihe litten Scout24 mit einem Abschlag von 2,9 Prozent unter dem Abgang des Vorstandschefs. Für Metro ging es dagegen um 2,2 Prozent auf 13,47 Euro nach oben. Die Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung durch Equinet mit Kursziel 17 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Etwas stärker als in der Breite fiel laut einem Händler von Lang & Schwarz das nachbörsliche Minus bei FMC aus mit 0,5 Prozent. Die Aktie hatte im Xetra-Handel schon stärker unter Druck gestanden. Hintergrund dürfte sein, dass in Kalifornien möglicherweise die Erstattungen der Versicherer für Dialysebehandlungen gedeckelt werden. An der Wall Street hatte der Kurs des FMC-Konkurrenten Davita darauf sehr stark nachgegeben. Tele Columbus legten derweil um gut 3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Abend ausführliche Halbjahreszahlen vorgelegt, die sich mit den Daten aus der korrigierten Prognose für das Geschäftsjahr vom Vortag deckten. Daneben sprach Tele Columbus von einem Meilenstein bei der Integration der drei Gesellschaften Tele Columbus, Primacom und Pepcom.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Blicke vieler Teilnehmer gingen besorgt in Richtung Schwellenländer, wo viele Währungen stark unter Druck standen. Daraus könnten globale Krisen erwachsen. Dass US-Präsident Donald Trump laut Bloomberg - mit Bezug auf Informanten - in der kommenden Woche neue Strafzölle gegen China ankündigen könnte, drückte im späten Handel nur moderat auf die Kurse. Gestützt wurde die Stimmung über weite Strecken weiter von der Hoffnung, dass der Handelskonflikt in Nordamerika zwischen den alten Nafta-Partnern USA, Mexiko und Kanada beigelegt wird. US-Anleihen stießen als sicherer Hafen auf Kaufinteresse, zumal die Sorgen um die Schwellenländer Anlagen in Dollar attraktiv machen. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,86 Prozent. Die Amazon-Aktie kostete erstmals über 2.000 Dollar. Im Tageshoch war sie gut 2.025 Dollar wert, zuletzt ging sie mit 2.002,22 Dollar um, 0,2 Prozent höher als am Vortag. Salesforce verloren 1,7 Prozent. Mit den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hatte der SAP-Konkurrent zwar die Erwartungen übertroffen, der Gewinnausblick enttäuschte aber etwas. Der Kurs des Dialysedienstleisters und FMC-Konkurrenten Davita verlor 9,0 Prozent. Hintergrund war eine Entscheidung in Kalifornien, wodurch Erstattungen der Versicherer für Dialysebehandlungen gedeckelt werden sollen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1680 +0,1% 1,1672 1,1654 EUR/JPY 129,63 +0,1% 129,55 129,67 EUR/CHF 1,1306 +0,0% 1,1303 1,1317 EUR/GBR 0,8971 +0,0% 0,8967 0,8961 USD/JPY 111,00 -0,0% 111,03 111,26 GBP/USD 1,3019 +0,0% 1,3013 1,3004 Bitcoin BTC/USD 7.001,42 +0,7% 6.952,42 6.890,59

