Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1684 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken hat der Euro über Nacht an Wert gewonnen. Im asiatischen Handel rutschte das EUR/CHF-Währungspaar zunächst noch unter die Marke 1,13 Franken, ehe diese Schwelle am Freitagmorgen wieder zurückerobert werden ...

