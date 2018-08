Zug - PSP Swiss Property vollzieht per 1. September 2018 den Verkauf des sich in Planung befindenden Wohnprojekts "Bahnhofareal" in Rheinfelden. Die Käuferin übernimmt für CHF 16.7 Mio. das rund 8'300 m2 grosse Grundstück mit zwei bestehenden Gebäuden.

Der Verkauf steht im Zusammenhang mit der Portfoliobereinigung und der Fokussierung auf das Kernsegment Büro- und Geschäftsimmobilien. PSP Swiss Property besitzt noch weitere Entwicklungsprojekte, welche sie ...

