Neuhausen - Der Pflaster- und Wundverbandhersteller IVF hat im ersten Halbjahr die Abschwächung des Frankens und die Restrukturierung zu spüren bekommen. Der Betriebsgewinn (EBIT) tauchte um 16,5 Prozent auf 7,4 Millionen Franken.

Der Reingewinn schrumpfte um 17,8 Prozent auf 6,1 Millionen Franken. Die Rückgänge seien auf mehrere Faktoren zurückzuführen, schrieb IVF Hartmann am Freitag in einem Communiqué: Allen voran auf Wechselkurseffekte, welche die Einkäufe im Euro-Raum aufgrund der Abschwächung des Frankens verteuert hätten und zu einem grossen Teil nicht an die Kunden hätten weitergegeben werden können.

Zudem sei die Abnahme aus einem geringeren Aufbau des Lagerbestands im Bereich Eigenfertigung und nochmals gestiegenen Ausgaben für den Konzernumbau im Rahmen der Strategie 2020 zu erklären, schrieb IVF Hartmann. So sei die Verlagerung der Produktion elastischer Binden von Netstal an die Tochtergesellschaft Karl Otto Braun (KOB) im deutschen Wolfstein inzwischen abgeschlossen.

Fabrik geschlossen

Die Fabrik im Kanton Glarus sei plangemäss auf Ende ...

