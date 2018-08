DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,3 (Juli: 51,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 53,3 (Vormonat: 53,0), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 52,2 (52,3). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 49,4 (49,8). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 54,2 (Vormonat: 54,0) Punkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine relevanten Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 63,0 zuvor: 65,5 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,4 1. Umfrage: 95,3 zuvor: 97,9

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend rote Vorzeichen gibt es bei den ostasiatischen Börsen. Einen negativen Akzent setzen Meldungen, wonach US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, bereits in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump, dass die USA sich aus der World Trade Organization (WTO) zurückziehen könnte. Daneben lasten weiter die Sorgen um die Schwellenländer, die am Vortag die Börsen weltweit ins Minus geführt hatten. Allerdings halten sich die Verluste mittlerweile in Grenzen, nachdem es zunächst deutlich stärker nach unten gegangen war. Der japanische Markt hat sogar alle Tagesabgaben wieder aufgeholt, obwohl der Yen - nicht zuletzt mit den Aussagen Trumps - deutlich vorgerückt ist. Aktuell werden für den Dollar knapp 111 Yen bezahlt nach einem Vortageshoch bei 111,76. Teilnehmer begründen die Yen-Stärke mit dem Status als sicherer Hafen. Unter dem festen Yen leiden vor allem Exportwerte, so sinken Honda Motor um 1,5 Prozent und Kobe Steel um 1,4 Prozent. Der Nikkei-225 tendiert minimal leichter bei 22.861 Punkten. Dass die japanische Industrieproduktion im Juli überraschend zurückging, belastet den Markt nur wenig. Während es in Schanghai nur leicht abwärts geht, verliert der Markt in Hongkong 0,9 Prozent. Die Ankündigung Chinas, die Zahl neuer Online-Spiele limitieren zu wollen, drückt die Aktie des Internet-Konzerns Tencent um 4,5 Prozent. Die Aktie des Ölgiganten Petrochina verliert 3,8 Prozent, nachdem der Konzern Ergebnisse ausgewiesen hat. Dagegen geht es mit den Titeln des angeschlagenen Telekomausrüsters ZTE um 2 Prozent aufwärts, weil im ersten Halbjahr ein Umsatzzuwachs verzeichnet werden konnte. Die nur geringen Verluste in Schanghai von 0,1 Prozent führen Teilnehmer auch auf die starken Einkaufsmanager-Indizes zurück. So ist die Aktivität in der chinesischen Industrie im August deutlicher als erwartet gestiegen, und auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage aufgehellt.

US-NACHBÖRSE

Kräftige Gewinne hat die Aktie des Sportbekleidungseinzelhändlers Lululemeon im nachbörslichen Handel am Donnerstag verzeichnet. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal ein Ergebnis über den Erwartungen der Experten erzielt und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Gewinn stieg auf 98 (2017: 49) Millionen Dollar bzw 71 (36) Cent je Aktie. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf 724 Millionen Dollar. Für die Aktie ging es auf nasdaq.com um 8,7 Prozent auf 148,94 Dollar nach oben. Die Aktien von American Outdoor Brands haussierten um gut 24 Prozent auf 12,16 Dollar. Der Eigner von Smith & Wesson hat anlässlich der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal die Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie um 42 Prozent und die Umsatzprognose um 7 Prozent angehoben. Nach dem vierten Geschäftsquartal hatte der Konzern im Juni noch eine Warnung abgegeben. Die Merck-Aktie legte um 0,5 Prozent auf 68,88 Dollar zu. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zwei neue HIV-Präparate des Pharmakonzerns zugelassen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.986,92 -0,53 -137,65 5,13 S&P-500 2.901,13 -0,44 -12,91 8,51 Nasdaq-Comp. 8.088,36 -0,26 -21,32 17,17 Nasdaq-100 7.642,67 -0,23 -17,51 19,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 614 Mio 648 Mio Gewinner 1.043 1.728 Verlierer 1.874 1.176 Unverändert 130 160

Leichter - Die Blicke vieler Teilnehmer gingen besorgt in Richtung Schwellenländer, wo viele Währungen stark unter Druck standen. Daraus könnten globale Krisen erwachsen. Dass US-Präsident Donald Trump laut Bloomberg - mit Bezug auf Informanten - in der kommenden Woche neue Strafzölle gegen China ankündigen könnte, drückte im späten Handel nur moderat auf die Kurse. Gestützt wurde die Stimmung über weite Strecken weiter von der Hoffnung, dass der Handelskonflikt in Nordamerika zwischen den alten Nafta-Partnern USA, Mexiko und Kanada beigelegt wird. Die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 2,86 Prozent. Die Amazon-Aktie kostete erstmals über 2.000 Dollar. Im Tageshoch war sie gut 2.025 Dollar wert, zuletzt ging sie mit 2.002,22 Dollar um, 0,2 Prozent höher als am Vortag. Abercrombie & Fitch überzeugte zwar beim Gewinn, die Erwartungen beim Wachstum im zweiten Geschäftsquartal verfehlte er jedoch. Die Aktie wurde mit einem Minus von 17,2 Prozent abgestraft. Salesforce verloren 1,7 Prozent. Mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hatte der SAP-Konkurrent zwar die Erwartungen übertroffen, der Gewinnausblick enttäuschte aber etwas. Der Kurs des Dialysedienstleisters und FMC-Konkurrenten Davita verlor 9,0 Prozent. Hintergrund war eine Entscheidung in Kalifornien, wodurch Erstattungen der Versicherer für Dialysebehandlungen gedeckelt werden sollen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 -2,4 2,67 144,3 5 Jahre 2,76 -2,5 2,78 83,1 10 Jahre 2,86 -2,3 2,88 41,8

US-Anleihen stießen als sicherer Hafen auf Kaufinteresse, zumal die Sorgen um die Schwellenländer Anlagen in Dollar attraktiv machen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do.,10:00h % YTD EUR/USD 1,1683 +0,1% 1,1672 1,1702 -2,8% EUR/JPY 129,68 +0,1% 129,55 130,61 -4,1% EUR/GBP 0,8972 +0,1% 0,8967 0,8984 +0,9% GBP/USD 1,3022 +0,1% 1,3013 1,3025 -3,7% USD/JPY 111,00 -0,0% 111,03 111,61 -1,4% USD/KRW 1113,09 -0,3% 1116,06 1108,93 +4,3% USD/CNY 6,8326 -0,2% 6,8445 6,8356 +5,0% USD/CNH 6,8435 -0,3% 6,8633 6,8376 +5,1% USD/HKD 7,8483 -0,0% 7,8492 7,8494 +0,5% AUD/USD 0,7257 -0,1% 0,7267 0,7289 -7,2% NZD/USD 0,6650 -0,1% 0,6657 0,6665 -6,3% Bitcoin BTC/USD 7.006,79 +0,8% 6.952,42 7.001,92 -48,7%

Der argentinische Peso brach erneut dramatisch ein, phasenweise um über 20 Prozent auf 40,90 je US-Dollar. Zuletzt kostete der Dollar 38,75 Peso. Dass die Notenbank des Landes den Leitzins von 45 auf 60 Prozent massiv erhöhte, half dem Peso kaum. Verschärft wurde die Währungskrise davon, dass Argentinien den IWF gebeten hat, einen Kredits über 50 Milliarden Dollar schneller auszuzahlen. Der IWF prüft dies nun. Im Sog des Peso fiel der brasilianische Real in der Spitze um gut 4 Prozent auf ein Rekordtief, ehe er sich wieder erholte. Der mexikanische Peso verlor knapp 1 Prozent. Mit dem südafrikanischen Rand verlor eine weitere Schwellenlandwährung fast 3 Prozent an Wert. Schwache heimische Währungen bringen die in Dollar verschuldeten Schwellenländer in die Bredouille und könnten eine globale Krise auslösen.

Die türkische Lira geriet ebenfalls wieder stark unter Druck, konnte sich im Späthandel aber ebenfalls von den Tagestiefs lösen. Der Dollar verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 6,66 Lira. Einem Bericht zufolge steht der stellvertretende türkische Zentralbankgouverneur vor dem Rücktritt. Die türkische Notenbank hat bislang wider mannigfacher Forderungen von Experten die Zinsen zur Verteidigung der Lira nicht erhöht. Weil sich Präsident Erdogan mehrfach gegen Zinserhöhungen ausgesprochen hat, ist am Markt die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank längst zu einem Thema geworden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,27 70,25 +0,0% 0,02 +19,7% Brent/ICE 77,73 77,77 -0,1% -0,04 +21,1%

Die Ölpreise zeigten weiter Stärke. Jüngster positiver Impulsgeber waren gesunkene US-Ölbestände, über die am Mittwoch berichtet wurde. Daneben stützten weiter die US-Sanktionen gegen den Iran, die für weniger iranisches Öl auf dem Weltmarkt sorgen. Kursstützend wirkte daneben die Spekulation, dass sich ein Sturm im Golf von Mexiko auswachsen und die Ölförderung bzw. -verarbeitung beeinträchtigen könnte. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI knackte die 70er Marke und kostete mit 70,10 Dollar 0,8 Prozent mehr als am Vortag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,85 1.199,92 +0,4% +4,93 -7,5% Silber (Spot) 14,62 14,55 +0,5% +0,07 -13,7% Platin (Spot) 795,50 790,50 +0,6% +5,00 -14,4% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 -19,6%

Der Goldpreis fiel um ein halbes Prozent auf 1.200 Dollar. Er wurde gedrückt vom festeren Dollar, weil er Goldkäufe für Akteure aus dem Nichtdollarraum verteuert.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

HANDELSSTREIT EU - USA

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Angebot der EU zur Aufhebung gegenseitiger Zölle auf Autos zurückgewiesen. "Es ist nicht gut genug", sagte Trump am Donnerstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenige Stunden zuvor hatte die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, die EU sei bereit, ihre "Autozölle auf null zu reduzieren", wenn die USA dasselbe täten.

NAFTA-VERHANDLUNGEN

Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen am Freitag fortgesetzt werden. "Nein, wir haben keinen Deal", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstagabend. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor eine Einigung bis Freitag in Aussicht gestellt.

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Japans Industrieproduktion hat im Juli den dritten Monat in Folge einen Rückgang verzeichnet. Es war der dritte Rückgang in Folge, wie aus Daten des japanischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Die Industrieproduktion sank um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Vom Wirtschaftsmagazin Nikkei befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

*SÜDKOREA INDUSTRIEPRODUKTION JULI +0,9% (PROG: +0,8%) GG VORJAHR

*SÜDKOREA INDUSTRIEPRODUKTION JULI +0,4% (PROG: +0,3%) GG VORMONAT

*SÜDKOREA INDEX FRÜHINDIKATOREN JULI 99,8 (JUNI: 100,0)

LEITZINS SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung unverändert gelassen. Die Bank of Korea teilte mit, der Leitzins verharre bei 1,5 Prozent.

CHINA VIDEOSPIELE

Die chinesische Regierung zieht die Zügel im Bereich Videospiele an. Sie will die Zahl der Online-Spiele begrenzen und die Zeit limitieren, die Kinder mit solchen Spielen verbringen dürfen. Die Aktien von Tencent Holdings und Netease leiden unter dem Vorstoß.

APPLE

hat am Donnerstag Einladungen zu einer Veranstaltung am 12. September am Firmensitz in Cupertino verschickt. Dabei dürfte es um die alljährlich stattfindende Präsentation neuer Produkte bzw. von Produkt-Weiterentwicklungen gehen.

BOEING

hat sich mit dem Erhalt eines Auftrags in die Pole Position für den Bau von Drohnen für die amerikanischen Streitkräfte gebracht. Die US Navy bestellte vier unbemannte Flugzeuge des Typs Stingray bei dem Flugzeughersteller, der damit die Wettbewerber Lockheed Martin und General Atomics aus dem Rennen schlug. Der Auftrag hat zunächst ein Volumen von 805 Millionen US-Dollar, es sind jedoch 72 weitere Drohnen geplant. Das Programm hat ein Volumen von 13 Milliarden Dollar.

ZTE

Der chinesische Telekommunikationsausrüster ZTE hat im ersten Halbjahr massiv unter den Sanktionen der US-Regierung gelitten. Das Unternehmen verbuchte einen Verlust von 7,8 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 975 Millionen Euro. Mittlerweile haben die USA ihre Sanktionen wieder aufgehoben.

