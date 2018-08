Die Nachfrage steigt, das Angebot wird zurückgeschraubt - der Uranmarkt bietet wieder enorme Chancen. Auch die Aktien der Uran-Gesellschaften sind einen Blick wert. Seit Jahren baut China seine strategischen Vorräte an Uran aus. Mittlerweile dürfte die Regierung in Peking so gut 100.000 Tonnen Uran angehäuft haben, so Schätzungen der Investmentbank Macquarie, basierend auf Zahlen des China Customs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...