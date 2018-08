Während die europäische Gemeinschaftswährung weiter zulegt, geraten die Währungen einiger Schwellenländer wie Argentinien zunehmend unter Druck.

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1692 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...