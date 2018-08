Der Maschinenenbauer Isra Vision profitiert weiter vom Automatisieriungsboom in der Industrie. Umsatz und Gewinn legten erneut kräftig zu. Der Erlös kletterte in den neun Monaten bis Ende Juni um zehn Prozent auf knapp 103 Millionen Euro, wie der seit Frühjahr im TecDax gelistete Automatisierungsspezialist am Freitag in Darmstadt mitteilte. Der Gewinn vor Steuern stieg um 13 Prozent auf 20,5 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2017/2018 (Ende September) erwartet Isra weiter ein Umsatzplus von zehn Prozent auf deutlich mehr als 150 (Vorjahr: 143) Millionen Euro. Die Margen sollen mindestens stabil bleiben. Mittelfristig will der Konzern beim Umsatz die Marke von 200 Millionen Euro knacken - dies soll unter anderem mit weiteren Zukäufen erreicht werden. Das Unternehmen stellt elektronische Roboteraugen und sogenannte "sehende Systeme" her und wächst seit Jahren zweistellig./zb/jha/

ISIN DE0005488100

AXC0070 2018-08-31/08:31