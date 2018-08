Zürich - Im ersten Halbjahr 2018 wurden in der Schweiz nur rund drei Viertel der Rechnungen an Unternehmungen fristgerecht bezahlt. 23.8 Prozent der Rechnungszahlungen kamen verspätet bei den Gläubigern an. Der durchschnittliche Verzug der verspäteten Rechnungen betrug dabei 14.9 Tage, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B hervorgeht.

