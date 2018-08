Nach dem Totalabverkauf in der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer Anfang August setzte anschließend eine technische Gegenbewegung nach oben ein. Solche kurzfristigen Anstiege scheitern jedoch oftmals in erster Linie am fallenden 20-Tage-Durchschnitt.

Den vollständigen Artikel lesen ...