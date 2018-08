Steigende Temperaturen machen der konventionellen Landwirtschaft zu schaffen. Südkorea setzt daher auf vertikale High-Tech-Farmen in Gebäuden. Erstmals entstand eine von ihnen nun in einem stillgelegten Tunnel.

Hinter der blauen Mauer um einen früheren Straßentunnel bietet sich ein unerwarteter Anblick: eine riesige, in rosafarbenes Licht getönte Indoor-Plantage. Obst und Gemüse wachsen dort als Hydrokulturen in übereinander gelagerten Ebenen und werden anstelle von Sonnenlicht mit neon-pinkfarbenen Leuchtdioden angestrahlt. Bei der High-Tech-Farm in Südkorea handelt es sich nach Angaben der Betreiber um die erste Anlage der sogenannten vertikalen Landwirtschaft in einem Tunnel. Mit einer Fläche von 2300 Quadratmetern ist es auch die größte Plantage in einem Gebäude in dem Land und eine der größten weltweit.

Vertikale Farmen gelten als mögliche Lösung für aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft, etwa Klimawandel und Extremwetter. Sie führen zu immensen Ernteverlusten, ebenso wie die Knappheit von Land und Arbeitern in Ländern mit einer alternden Bevölkerung. Der etwa 190 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul gelegene Tunnel war im Jahr 1970 für eine der ersten Schnellstraßen des Landes gebaut worden. Das einstige Symbol der Industrialisierung Südkoreas wurde 2002 geschlossen.

Ein Unternehmen der vertikalen Landwirtschaft mietete das Bauwerk im vergangenen Jahr von der Regierung und wandelte es in eine "smarte Farm" um. Statt des Zirpens von Grillen ertönt dort nun "Clair de Lune" aus einer Klaviersuite ...

