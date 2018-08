Der EUR-Primärmarkt wurde gestern von Financials-Emittenten dominiert. Royal Bank of Canada begab einen Covered Bond (7J, EUR 1,5 Mrd., Aaa/AAA/AAA) bei MS+6 BP. Daneben konnte Societe Generale SFH einen Covered Bond (5J, EUR 750 Mio., Aaa/AAA) bei MS-6 BP am Markt platzieren. Mapfre beabsichtigt, eine Tier-2 Anleihe (30NC10) zu emittieren. Österreich: Novomatic konnte den Umsatz im H1 2018 um 12,6 % auf EUR 1,365 Mio. steigern, was sich u.a....

