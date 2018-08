Nestle: Stellenabbau fällt kleiner aus! - Im Mai dieses Jahres verkündete Nestle, seine IT-Abteilung in der Schweiz deutlich zu verkleinern und 500 Stellen abzubauen. Die Ankündigung folgte auf die Zusammenlegung der Research- und Development-Abteilungen in der Schweiz. Im gleichen Zug sollen die IT-Abteilungen effizienter gestaltet werden. Nun rudert Nestle ein Stück weit zurück. (Quelle: Finanztrends.info) Total Produce: setzt starkes Wachstum in 2018 fort - Total Produce berichtet, in der ersten Hälfte von 2018 eine gute Leistung gebracht zu haben, wobei die Gesamteinnahmen um 1,8% auf 2,19 Milliarden EUR (2017: 2,15 Milliarden EUR) gestiegen sind, während das EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisierungen) um 7,3% auf 45,6 Millionen...

