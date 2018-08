Bangalore, Indien, und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Partnerschaft bietet einen disruptiven Ansatz zur Vernetzung von Gebäuden für dramatische Kosteneinsparungen und optimiertes Erlebnis



Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Technologie- und Digitalisierungsdienstleister, und der globale Fachdienstleister GHD haben sich zusammengeschlossen, um Kunden im traditionellen Immobilien- und Infrastruktursektor eine bahnbrechende neue Möglichkeit zur Implementierung von digitalen Plattformen zu geben mit dem Ziel, die Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten und das Kundenerlebnis zu verbessern.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



Die Partnerschaft bringt GHD Digitals Expertise bei Gebäudedesign und -betrieb mit Mindtrees langjähriger Erfahrung bei cloudbasierten IoT-Plattformen und Analytik zusammen. So sollen Effizienzen für Kunden und Gemeinden entstehen und mittels Datenerhebung bislang brach liegende Einnahmequellen in Kapital umgewandelt werden.



Ermöglicht wird dies durch einen plattformbasierten Service, um Daten zusammenzuführen, die bereits in getrennten Gebäudemanagement-Systemen vorliegen können (wie Energieverbrauch, Wartung und Belegung). Eigentümer werden bei der Entscheidungsfindung durch modernste Technologie unterstützt. Neben dem Gebäudesektor eignet sich die Plattform für das Transportwesen und die Bereiche Wasser, Energie und Ressourcen und Umwelt.



GHDs Global Digital Leader, Kumar Parakala, und Chief Strategy Officer und Head of Asia Pacific bei Mindtree, Gaurav Johri, haben die Partnerschaft am Mittwoch, den 29. August in Sydney feierlich besiegelt.



"Bei vielen Organisationen sind Gebäudemanagement, IT und Finanzen isolierte Systeme. Dies erschwert den Datenabgleich und die Komplettübersicht über die Assets, insbesondere bei Kunden, die zahlreiche Gebäude mit eigenen Systemen betreiben", sagte Parakala. "Erkenntnisse aus Datenquellen sind die neue Währung, mit denen Unternehmen neue Performance-Benchmarks festlegen können. Durch die Partnerschaft mit Mindtree sind wir in der Lage, unseren Kunden 'Connected-Building-Services' bereitzustellen."



Die meisten Gebäudesysteme sind in Silos unterteilt. GHD und Mindtree reißen diese Silos ein, indem sie getrennte Datenströme in ein einzelnes 'Connected-Building'-Managementsystem integrieren. Dies ermöglicht drastische Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen sowie ein optimales Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden.



"Facility-Manager sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um mittels IoT ihre Gebäude 'smarter' zu machen, Energie zu sparen und den Nutzerkomfort zu erhöhen", sagte Johri. "Wenn man künstliche Intelligenz und Machine Learning auf aggregierte Daten anwendet, ergeben sich grenzenlose Möglichkeiten für den Immobiliensektor, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz dramatisch zu verbessern. Mindtree ist glücklich über die Zusammenarbeit mit GHD Digital, um Kunden beim beschleunigten geschäftlichen Umbau zu unterstützen."



Informationen zu GHD



GHD ist einer der weltweit führenden Fachdienstleister, der weltweit in den Bereichen Wasser, Energie und Ressourcen, Umwelt, Immobilien und Gebäude und Transportwesen tätig ist. Wir betreuen Kunden im privaten und öffentlichen Sektor mit Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Architektur, Umwelt und Bau.



GHD besteht seit 1928 und befindet sich im Besitz seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf fünf Kontinenten (Asien, Australien, Europa, Nord- und Südamerika) sowie in der Pazifik-Region vertreten. Wir beschäftigen mehr als 9000 Mitarbeiter an über 200 Niederlassungen. Bei unseren Projekten gelten die höchsten Standards für Sicherheit, Qualität und Ethik quer durch die gesamte Objektwertschöpfungskette. Der Kundenservice hat bei uns oberste Priorität. Wir integrieren das Wissen, die Qualifikationen und die Erfahrung unseres Personals mit innovativen Verfahren, technischen Fähigkeiten und robusten Systemen, um für Gemeinden nachhaltigen Wert zu schaffen.



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten 'Mindtree Minds' mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).



Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.



Pressekontakt: erhaltenSie von: Indien Divya Jain Value 360 +91-9999704100 divya@value360india.com USA Erik Arvidson Matter +1-978-518-4542 earvidson@matternow.com Europa Susie Wyeth Hotwire +44-20-7608-4657 susie.wyeth@hotwireglobal.com