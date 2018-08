Der EUR/USD hat seinen Pullback vom Donnerstag umgekehrt und so verzeichnet er im Bereich der 1,1680/75 einen leichten Gewinn. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar versucht eine Konsolidierung am oberen Ende seiner Wochenrange, während der Handel die 3. Woche in Folge mit einem Gewinn unter 1,1700 stattfindet. Die gestrige Aufwärtsbewegung des Greenback ...

