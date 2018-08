Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktie des Zementkonzerns LafargeHolcim von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 45 Franken gesenkt. Abwärtsrisiken stellten die Währungskrisen in den Schwellenländern, die Untersuchungen wegen krimineller Machenschaften in Syrien und der nur schleppende Schuldenabbau dar, schrieb Analyst Arnaud Lehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 31.08.2018

ISIN CH0012214059

