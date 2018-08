InFocus Corporation (www.infocus.com), ein führender Anbieter von Displaylösungen für den Heim- und Geschäftsgebrauch, stellt auf der IFA 2018 seinen neuesten ScreenPlay-Projektor für das Heimkino vor. Der SPL1080HDUST wird sein Debüt auf der Messe geben und am Stand von DHG Duttenhofer Großhandel, Stand-Nummer 103, Halle 3.2, zum Anschauen und für Demos zur Verfügung stehen.

Angetrieben von der "InFocus Quantum Colour"-Lasertechnologie, verwendet der SPL1080HDUST blaue Laserdioden anstelle von herkömmlichen Lampen zur Beleuchtung seines DLP-Chips. Der Quantum Colour Laser erzeugt über drei Jahre bei Dauerbetrieb bzw. mehr als 10 Jahre bei normalem Geschäftsbetrieb beeindruckende Bilder nahezu ohne Farbverlust. Ideal für Filme, Sport oder Videospiele geeignet, projiziert das Short-Throw-Objektiv aus wenigen Zentimetern Entfernung ohne Skalierung oder Veränderung.

"Seit über einem Jahrzehnt steht ScreenPlay von InFocus für ausgesprochen farbintensive Bilder und ein Seherlebnis daheim in Profiqualität", sagte Jeremy Farren, International Sales Manager bei InFocus. "Die Einführung dieses neuen Projektors stärkt die Marke durch ein länger anhaltendes, brillanteres Seherlebnis."

Der SPL1080HDUST bietet ein Kontrastverhältnis von 2.500.000:1, 4.000 Lumen, vollständig native 1080p-Auflösung und 3D-Funktionalität von PCs, Xbox, PlayStation, Blu-ray und anderen Quellen. Weitere Vorteile für Gamer sind der integrierte Multimedia-Player und die ultraschnelle Reaktionszeit.

"Ob man sich ein Spiel ansieht, einen Film vorführt oder spielt, der SPL1080HDUST wurde entwickelt, um ein ultimatives Heimkinoerlebnis zu schaffen", so Dave Duncan, Director der Projector Product Line bei InFocus. "Schärfere, intensivere Farben und eine Projektion aus nur wenigen Zentimetern Entfernung erzeugen ein absolut immersives Erlebnis."

Weitere Informationen zum SPL1080HDUST-Projektor für das Heimkino finden Sie vom 31. August bis 5. September an Stand 103 von DHG Duttenhofer Großhandel oder unter InFocus.com.

Über InFocus Corp.

InFocus macht die Vernetzung von Menschen und Ideen leicht, zuverlässig und erschwinglich. InFocus nimmt seit über 30 Jahren eine branchenführende Stellung ein und schafft innovative Collaboration-Lösungen für die visuelle Teamarbeit. Die preisgekrönten, integrierten Dienstleistungen, Hardware- und Softwareprodukte des Unternehmens werden in Tausenden der erfolgreichsten Firmen, Behörden und Schulen in der ganzen Welt eingesetzt und haben sich als zuverlässig bewährt. InFocus bietet Lösungen für Konferenzzimmer, Besprechungsräume, Schreibtische, Kontrollräume, Klassenzimmer, Veranstaltungssäle und für Menschen unterwegs mit anderen Worten, Produkte und Dienstleistungen für jede Situation. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.InFocus.com. Besuchen Sie den InFocus Store unter http://www.infocus.com/store. Folgen Sie InFocus in sozialen Medien auf facebook.com/InFocusCorp, linkedin.com/company/InFocus oder twitter.com/InFocusCorp.

Contacts:

Ansprechpartner Vertrieb:

InFocus Corporation

Jeremy Farren, jeremy.farren@infocus.com

Großbritannien: 020 8123 0082

Deutschland: 089 2351 5519

Frankreich: 0970 408 022

Schweden: 08-559 20 929

oder

Ansprechpartner Presse:

Caster Communications, Inc., 401-792-7080

Alex Crabb, alex@castercomm.com

Erin Phillips, erin@castercomm.com

Laura Shubel, laura@castercomm.com