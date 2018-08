Hat man ein großartiges Unternehmen identifiziert, muss man prüfen, ob das Unternehmen an der Börse zu teuer bewertet wird oder nicht. Um "zu teuer" definieren zu können, muss zwingend eine Unternehmensbewertung her! Es geht gar nicht unbedingt darum, einen ganz genauen Wert für das Unternehmen zu bestimmen, da dieser zwingend von deinen Schätzungen für die Zukunft abhängen wird - und wie das mit Schätzungen so ist, sie treten nur äußerst selten genau so ein. Was aber geht, ist eine ungefähre Spanne zu bestimmen, innerhalb derer das Unternehmen fair bewertet ist. Und wie das gehen kann, das schauen wir uns jetzt ...

