Deutsche Bank: Bald deutlicher einstellig?

Die Deutsche Bank konnte im Juli eine durchaus positive Entwicklung im Kursverlauf abliefern. So stieg der Wert der Aktie in diesem Zeitraum um bis zu 28%. Nach den übergeordnet schlechten Nachrichten setzte der Kurs zu einer ersten Erholung an. Diese wurde allerdings im August teilweise wieder revidiert.

Aktuell befindet sich die Aktie in einer engen Konsolidierung zwischen 9,70€ und der runden 10€-Marke. Zudem verläuft das 61.8%-Retracement der genannten Aufwärtsbewegung bei 9,72€. Den Bullen gelingt es noch, diesen Bereich zu verteidigen. Falls sie den Kampf mit den Bären jedoch verlieren und Schlusskurse unter 9,72€ realisiert werden, besteht ein Potenzial für eine weitere Abwärtswelle bis in Richtung der psychologisch wichtigen 9,00€. Widerstände für die Bullen befinden sich zunsätzlich bei 10,14€ (20-Tagelinie) sowie bei 10,26€ (20-Wochenlinie).

Die nächsten Quartalszahlen der deutschen Bank werden am 24.10. veröffentlicht.



















