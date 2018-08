Das Scannen nach starken Aktien - so funktionierts

Welche Probleme tun sich bei der Suche nach Aktien auf?

Das Geheimniss guter Aktien

Der richtige Sektor

Beim Suchen nach guten Aktien tun sich nach wie vor sehr viele Anleger schwer. Die meisten verlassen sich auf tolle und interessante Geschichten aus diversen Magazinen, Zeitungen und Blogs, doch in Wahrheit ist die Suche nach starken Aktien denkbar einfach.Das erste Problem, das ich immer wieder beobachte ist, dass sich Anleger in Unternehmen und deren Aktien verlieben. Dies kann zum einen daran liegen, dass sie das Produkt kennen oder auch selbst benutzen. Zum anderen auch dran, dass diese von der Idee des Unternehmens langfristig überzeugt sind.Das einzige was jedoch an der Börse wirklich überzeugt sind gute Fundamentaldaten und ein solider Chart!Das Prinzip Börse funktioniert eigentlich recht einfach. Jeder Markt besteht aus einer Vielzahl von Branchen und die Börse funktioniert wie ein Rad. Immer wieder wird ein bestimmter Sektor gehypt und ein anderer dafür fallengelassen. Das Kapital wandert von Zeit zu Zeit immer wieder von einer Branche in die nächste.Wussten Sie, dass ungefähr 90% der Bewegung Ihrer Aktie von der Performance des Sektors abhängt?Hier dazu ein aktuelle Beispiel.Einer der schwächsten Sektoren im Jahr 2018 waren bislang Goldaktien. Der Sektor verlor seit Jahresanfang rund 18 Prozent an Wert. Hier die Performance der führenden Goldaktien:Barrick Gold - 26% Anglogold -21% Newmont Mining -14% Goldcorp -11%Natürlich gibt es prozentuale Unterschiede und manche Aktien sind ein wenig stärker oder schwächer als der Vergleichsindex, aber im Grunde genommen sind fast alle Goldaktien deutlich gefallen.Als Pendant dazu sehen wir uns nun Softwareaktien an, die 2018 bislang durchschnittlich um 33 Prozent gestiegen sind. Hier die Performance der führenden Softwareaktien:Adobe +49% Microsoft +28% Citrix +28%Sie sehen natürlich auch hier Unterschiede, aber mehr als 90% aller Softwareaktien haben bislang in diesem Jahr ein solides Plus verzeichnen können.Der Geheimtipp ist also nach dem richtigen Sektor zu suchen. Konzentrieren sie sich auf die Top Gewinner und nicht auf die Verlierer. Warum? Sie kennen mit Sicherheit den Spruch "the trend is your friend" - dieser stimmt tatsächlich, denn Trends halten viel länger, als dass Sie gebrochen werden. Somit sind meist die Gewinner von gestern auch die Gewinner von morgen und vice versa. Das große Geld folgt den guten Unternehmen und nicht jenen, die sich im Keller befinden. Halten Sie also längerfristig eher Abstand von Aktien, die vermeintlich günstig aussehen. Es gibt mit Sicherheit Gründe, waurm die Kurse bei solchen Papieren so stark gefallen sind.Im beiliegenden Video zeige ich über die kostenlose Internetseite www.finviz.com Möglichkeiten auf, wie sie ganz einfach starke und schwache Sektoren und somit auch Aktien finden können. Des Weiteren auch eine sehr kostengünstige, aber auch professionelle Version namens TC2000, welche ich auch selbst benutze. Zur Rechten im Blog finden Sie auch den Bonuscode zu dieser Software .