Vancouver, British Columbia - 31. August 2018 - Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das Unternehmen oder Cameo Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass sie sich auf den Beginn der Arbeiten im kürzlich erworbenen Goldprojekt Big Mac des Unternehmens (das Konzessionsgebiet) (siehe Pressemeldung von Cameo Cobalt vom 29. August 2018) vorbereiten. Ridgeline mit Sitz in Kelowna (BC) wurde mit der Durchführung eines Phase-I-Arbeitsprogramms einschließlich magnetischer Flugmessungen auf 500 Linienkilometern über dem 9.263.88 Hektar großen Konzessionsgebiet Big Mac des Unternehmens beauftragt.

Über das Goldprojekt Big Mac

Das Goldprojekt Big Mac besteht aus 12 Konzessionseinheiten, die in drei Pachtliegenschaften strukturiert sind. Das Projekt umfasst eine Grundfläche von insgesamt 9.264 ha (rund 22.881 Acres) und liegt unweit der Zufahrtsstraße Eskay Creek und des neu errichteten Wasserkraftwerks Alta Gas McLymont.

Das Goldprojekt Big Mac ist das größte Konzessionspaket, das an das von Aben Resources betriebene Goldprojekt Forrest Kerr grenzt. Das Goldprojekt Big Mac teilt sich mit dem Goldprojekt Forrest Kerr, das von Aben Resources Ltd. betrieben wird, eine gemeinsame, durchgehende Grundstücksgrenze, die über mehr als 30 Kilometer entlang der Ost- und Westseite des Projekts Forrest Kerr verläuft. Das Goldprojekt Big Mac liegt etwa 8 Kilometer südlich des von Aben Resources (Aben) niedergebrachten Bohrlochs FK18-10, das vier eigenständige hochgradige Zonen ergab, wobei die beste Zone einen Abschnitt von 10,0 Metern (m) mit 38,7 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) einschließlich 62,4 g/t Au auf 6,0 m ab einer Bohrlochtiefe von 114 m enthielt (siehe Pressemeldung von Aben Resources vom 9. August 2018). Das Bohrloch FK18-10 war Abens erstes Bohrloch der Explorationssaison 2018. Das Goldprojekt Big Mac befindet sich zudem nördlich der Konzessionsgebiete von Garibaldi Resources Ltd. und Colorado Resources Ltd. Die Mineralisierung im Projekt Forrest Kerr steht mit Abzweigungen der Verwerfung der zweiten und dritten Ordnung in Zusammenhang, die sich von der Hauptverwerfung Forrest Kerr, einer wichtigen regionalen Struktur, die als wichtigste Leitung für die goldhaltigen hydrothermalen Flüssigkeiten im Konzessionsgebiet Forrest Kerr gewertet wird, abzweigen.

Die spezielle Lage des Goldprojekts Big Mac ist insofern bemerkenswert, als es nicht nur einen Großteil des von Aben Resources gehaltenen Goldprojekts Forrest Kerr umfasst, sondern auch bedeutende Pachtgebiete beinhaltet, die in der Vergangenheit im Besitz von Barrick Gold waren. Aben Resources hat vor kurzem in seinem Projekt Forrest Kerr in der Region Golden Triangle der Provinz British Columbia die Entdeckung einer neuen Mineralisierungszone (South Boundary Zone) 1,5 km südlich der North Boundary Zone angekündigt (siehe Pressemeldung von Aben Resources vom 23. August 2018).

Die Zone, die die historischen Pachtgebiete von Barrick Gold umfasst, ist für das Goldprojekt Big Mac insofern von Interesse, als sie sich entlang des Trends der nach Osten streichenden Abzweigungen der Verwerfung befindet, in die die Goldmineralisierung im Projekt Forrest Kerr eingebettet ist. Die Geologie der Zone ist vergleichbar mit den Zonen Carcass Creek und Boundary, in denen Aben vor Kurzem Bohrungen absolvierte. Beide dieser Zonen sind in die Vulkangesteine der Hazelton Group eingebettet, die von den östlichen Abzweigungen der Verwerfungsstruktur Forrest Kerr durchschnitten werden.

Das Zurückweichen der Gletscherzonen im Golden Triangle eröffnet weiterhin neue Explorationschancen und legt mineralisierte Ausbisse frei, die bei den historischen Explorationsprogrammen nicht zugänglich waren. Die zurückweichenden Gletscherzonen und die neue Infrastruktur in diesem Gebiet, einschließlich von Highway 37 und der Northwest-Hochspannungsleitung, haben die Aktivitäten im Golden Triangle zuletzt angeheizt, was vielversprechende Explorationsergebnisse hervorgebracht hat, darunter auch die Entdeckung eines Kupfer-Gold-Porphyrs im nahegelegenen Konzessionsgebiet Hank von Golden Ridge Resources im Jahr 2018, wo ein Abschnitt von 327 m mit 0,31 % Cu, 0,35 g/t Au und 1,94 g/t Ag durchteuft wurde.

Den Lageplan zum Goldprojekt Big Mac finden Sie unter dem nachfolgenden URL-Link:

https://cameocobalt.com/wp-content/uploads/2018/08/Cameo_Big_Mac.pdf

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass Charnjit (Johnny) Singh Jagpal mit Wirkung um 31. August 2018 als Director von Cameo Cobalt Corp. zurückgetreten ist. Das Unternehmen möchte Herr Jagpal herzlich für seine Dienste danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.

Qualifizierte Sachverständige

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und zeichnet dafür verantwortlich.

