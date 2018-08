Hier geht's zum Video

Das TSI-Wochenupdate berichtet über den allgemeinen Börsenausblick, die TSI-Strategie und zu Wissenswertem rund um die systematische Geldanlage. Heute wird ein Blick auf den schwer abgestraften Shanghai Composite geworfen. Eine Einstiegsgelegenheit? Im TSI-Depot kommt es aller Voraussicht nach zu einem Wechsel: Evotec wird Cancom ersetzen. In der Wissensecke wird die sogenannte "72er-Regel" vorgestellt. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.