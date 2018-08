Der USD/CHF verzeichnet die 6. Sitzung in Folge Verluste und so findet der Handel aktuell in der Nähe des 4,5 Monatstief um 0,9670 statt. Die Bären haben das Ruder am letzten Handelstag der Woche fest in der Hand und so erreichte das Paar seinen niedrigsten Stand seit dem 19. April. Die Schwäche des Paares wird auch mit den technischen Verkäufen unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...