Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Vaudoise ihre Pforten für die Öffentlichkeit

Lausanne, 31.08.2018 - Am Wochenende des 1. und 2. Septembers 2018 erhalten externe Besucher anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2018 die Gelegenheit, den Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen zu besichtigen. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher bei kostenlosen öffentlichen Führungen das 1956 von Jean Tschumi erbaute Gebäude besichtigen, das zu den bedeutendsten Bauwerken der modernen Architektur in der Schweiz zählt.

Der 1956 von dem berühmten Lausanner Architekten Jean Tschumi errichtete Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen besticht durch feinste Betonarbeiten, eine Vielzahl an Glaselementen und sein begehbares Flachdach. Das Gebäude ist vor allem für sein transparentes Erdgeschoss bekannt, welches das Geschehen in der Stadt mit dem benachbarten Park und dem Genfersee optisch verbindet. Ebenfalls einzigartig ist die aus einem Block gegossene Betontreppe. Die vielen integrierten Gestaltungselemente und Kunstwerke im Innen- und Aussenbereich des Gebäudes laden immer wieder aus Neue dazu ein, sich mit der Architektur auseinanderzusetzen.



Zugang zum Gebäude und Führungen

Während der Besichtigung sind die Eingangshalle, die Wendeltreppe sowie der Gartenbereich zugänglich. Die Besucher werden von Kunsthistorikerinnen und einer Architektin durch das Gebäude geführt. Der Eintritt ist frei und erfolgt über den Haupteingang.

Hier finden Sie dasProgramm (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/JEP_2018_-_1_-_Lausanne_-_le_si%C3%A8ge_de_la_Vaudoise_Assurances.pdf) der beiden Tage der offenen Tür bei der Vaudoise (auf Französisch).

Hier finden Sie das Programm der Europäischen Tage des Denkmalsim Kanton Waadt (https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/journees-europeennes-du-patrimoine/) (auf Französisch).

Weitere Auskünfte:

Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt rund 1'550 Mitarbeitende, darunter etwa 100 Lernende.