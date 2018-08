Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Plangemäßer Geschäftsverlauf des Bremer Projektierers im ersten Halbjahr 2018

Die Energiekontor AG erzielt Halbjahresergebnis auf Vorjahresniveau

Die Bremer Energiekontor AG hat das erste Halbjahr 2018 auf Konzernebene mit einem Umsatz von EUR 32,9 Mio. (Vorjahr EUR 41,4 Mio.) und einer Gesamtleistung von EUR 58,7 Mio. (Vorjahr EUR 82,4 Mio.) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT lag mit EUR 12,4 Mio. (Vorjahr EUR 13,2 Mio.) knapp unter dem Niveau des Vorjahres, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) mit EUR 4,7 Mio. (Vorjahr EUR 4,4 Mio.) sogar leicht darüber. Das Ergebnis pro Aktie betrug im ersten Halbjahr 2018 0,23 EUR (Vorjahr 0,22 EUR).

Das positive Ergebnis ist vor allem auf den Beitrag aus dem Bereich "Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks" zurückzuführen. Ein bislang in allen Ländern mit konzerneigenen Anlagen gutes Windjahr und der zusätzliche Beitrag der drei Windparks und eines Solarparks, die in den Eigenbestand übernommenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...