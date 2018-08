Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Saint-Gobain von "Underperform" auf "Buy" doppelt hochgestuft. Die Franzosen dürften ihre Verkäufe von Vermögensbeständen in den kommenden 18 Monaten beschleunigen, schrieb Analyst Arnaud Lehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der europäische Baustoffsektor sei derzeit attraktiv bewertet. Seine "Top Picks" sind CRH und HeidelbergCement./ajx/la Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-08-31/09:35

ISIN: FR0000125007