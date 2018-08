FRANKFURT (Dow Jones)--Salzgitter hat sich für das Geschäft mit Komponenten für automobile Fahrwerk- und Karosserieanwendungen in China einen Partner geholt. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er mit der Shanghai Baolong Automotive Corporation einen Vertrag zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit paritätischen Stimmrechten zur Produktion von Hydroforming-Komponenten geschlossen.

Das Joint Venture wird den Namen Baolong Salzgitter Hydroforming tragen. Die Salzgitter Hydroforming (SZHF) entwickelt und fertigt mit rund 350 Mitarbeitern an drei Produktionsstandorten in Deutschland und Tschechien Bauteile mittels Innenhochdruckumformung oder Hydroforming. Baolong ist Produzent von Komponenten für die Automobilindustrie mit Produktionsstätten in China und USA.

