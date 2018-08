Der amerikanische Hersteller von Wellpappe, Packaging Corporation of America (ISIN: US6951561090, NYSE: PKG), schüttet eine Quartaldividende von 0,79 US-Dollar je Aktie aus. Damit zahlt der Konzern auf das Jahr gerechnet 3,16 US-Dollar an seine Investoren. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 111,37 US-Dollar (Stand: 30. August 2018) bei 2,84 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Oktober 2018 (Record date: ...

