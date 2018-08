Trumps Äußerungen sorgen für Unsicherheiten Türkische Lira erholt sich am Freitag etwas DE30 gab am Donnerstag Wochengewinne ab EURUSD notiert nahe wichtigem Widerstand

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sorgte Ende Juli für ein Aufatmen an den Märkten. Man einigte sich darauf, Gespräche zum Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen. Doch offenbar reicht Donald Trump eine von der EU vorgeschlagene Null-Zollpolitik bei Autoimporten nicht aus. In einem Interview mit Bloomberg sagte er am Donnerstag "Die Offerte sei nicht gut genug". Dies könnte die allgemeine Marktstimmung und insbesondere die deutsche Autoindustrie belasten. Solange keine positiven Ergebnisse in Sicht sind, dürften die Erwartungen gedämpft sein. Des Weiteren drohte der US-Präsident gestern mit einem Ausstieg aus der WTO. Aufgrund der "unfairen Behandlung" kritisierte er in der Vergangenheit bereits die Organisation. Die jüngsten Äußerungen deuten also wieder auf eine Eskalation beim Thema Handelskonflikt hin und stellen ein ernsthaftes Risiko für den Welthandel dar. ...

