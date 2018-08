Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100) - das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und für 3D Machine-Vision-Anwendungen - wächst auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 mit zweistelligen Wachstumsraten in Umsatz und Ertrag weiter profitabel und setzt damit die Dynamik des ersten Halbjahres erfolgreich fort.

Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum steigen die Umsätze wie prognostiziert um 10 Prozent auf 102,8 Millionen Euro (Q3-YTD-16/17: 93,3 Millionen Euro), während das EBT überproportional mit einem Plus von 13 Prozent deutlich auf 20,5 Millionen Euro zulegt (Q3-YTD-16/17: 18,1 Millionen Euro). Die EBT-Marge erhöht sich entsprechend um einen Prozentpunkt auf 20 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-16/17: 19 %) und erreicht damit eine neue Rekordmarke. Bezogen auf die Gesamtleistung liegt die EBT-Marge wie im Vorjahr bei 18 Prozent (Q3-YTD-16/17: 18 %).

Der Netto-Cash-Flow legt leicht zu auf 5,6 Millionen Euro (Q3-YTD-16/17: 5,3 Millionen Euro). Mit einer um 3 Prozentpunkte höheren Eigenkapitalquote von 65 Prozent (30. September 2017: 62 %) und den freien Kreditlinien verfügt ISRA über eine solide Kapitalausstattung für künftiges Wachstum und ist für mögliche Akquisitionsprojekte optimal vorbereitet. Bei einem hohen Auftragsbestand von ca. 90 Millionen Euro brutto (Vj.: 83 Millionen Euro brutto) bekräftigt das Unternehmen die anvisierten Jahresziele und startet gut in das traditionell starke vierte Quartal.

Auch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 hat ISRA ihre Profitabilität weiter gesteigert. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) legt um 13 Prozent auf 32,1 Millionen Euro (Q3-YTD-16/17: 28,5 Millionen Euro) zu, woraus eine EBITDA-Marge von 31 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-16/17: 31 %) und 29 Prozent zur Gesamtleistung (Q3-YTD-16/17: 28 %) resultiert. Auch das EBIT erhöht sich um 13 Prozent auf 20,7 Millionen Euro (Q3-YTD-16/17: 18,4 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge von 20 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-16/17: 20 %) und 18 Prozent zur Gesamtleistung (Q3-YTD-16/17: 18 %) entspricht. Das EBT (Gewinn vor Steuern) wächst ebenfalls deutlich um 13 Prozent auf 20,5 Millionen Euro (Q3-YTD-16/17: 18,1 Millionen Euro), die EBT-Marge beläuft sich damit auf 20 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-16/17: 19 %) bzw. 18 Prozent zur Gesamtleistung (Q3-YTD-16/17: 18 %). Mit 61 Prozent zur Gesamtleistung (Q3-YTD-16/17: 61 %) und 57 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-16/17: 57 %) liegt die Gross-Marge (Umsatz/Gesamtleistung abzüglich Material- und Personalaufwand der Produktion) erneut auf dem hohen Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Auftragslage und in Vorbereitung auf das erwartete starke vierte Quartal erhöhen sich die Vorräte auf 38,3 Millionen Euro (30. September 2017: 32,7 Millionen Euro). Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die bereits in Rechnung gestellte Systemlieferungen von 39,8 Millionen Euro sowie nach der Percentage of Completion-Methode angesetzte ...

