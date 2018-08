Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -0,19% auf 75,28, davor 8 Tage im Plus (13,79% Zuwachs von 66,28 auf 75,42), Williams Grand Prix +1,2% auf 16,9, davor 8 Tage ohne Veränderung , EUR/JPY Spot -0,94% auf 129,53, davor 7 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 126,39 auf 130,76), Suess Microtec -0,67% auf 14,9, davor 6 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 14,3 auf 15), Cisco -0,7% auf 47,15, davor 6 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 45,78 auf 47,48), Philips -0,08% auf 38,995, davor 6 Tage im Plus (4,72% Zuwachs von 37,27 auf 39,02), Microsoft -0,06% auf 111,95, davor 6 Tage im Plus (5,7% Zuwachs von 105,98 auf 112,02), Siemens -0,46% auf 113,22, davor 6 Tage im Plus (2,78% Zuwachs von 110,66 auf 113,74), Borussia Dortmund -0,15% auf 6,735, davor 5 Tage im Plus (12,42% Zuwachs von 6 auf 6,75),...

