Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Blick auf die aufflammenden Handelssorgen mit rückläufigen Kursen in den Tag gestartet. Von Berichten belastet, wonach im Disput zwischen den USA und China noch in der kommenden Woche eine neue Eskalationsstufe gezündet werden könnte, rutscht der Leitindex SMI unter die Marke von 9'000 Punkten ab. Auch die europäischen Märkte werden zurückgebunden.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge will US-Präsident Donald Trump Anfang September gegen China weitere Strafzölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar verhängen. Kommt hinzu, dass Trump ein Angebot der EU zur gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen vorerst zurückgewiesen hat. Die Ruhe im Handelsstreit der vergangenen Tage sei trügerisch gewesen, Trump bleibe unberechenbar, fasst es ein Händler zusammen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,70 Prozent tiefer bei 8'978,73 ...

