Die neueste Xi-Röntgenröhre wurde in ein XT-V-160-System zur Prüfung von Elektronikkomponenten integriert, das die Qualitätssicherung der Leistungshalbleiterproduktion der britischen Ixys UK Westcode (Chippenham), unterstützt.

Das Röntgenprüfsystem hat die Aufgabe zu kontrollieren, ob die aufgeschmolzene Lötpaste, mit der die integrierten Schaltungen an ihren Kontaktstellen auf den DCB-Substraten (Direct Copper Bonded) befestigt werden, mit einem kontrollierten Lunkerniveau aufgetragen wird. Nach eigenen Angaben, ist derzeit nur Nikon in der Lage, die Xi-Röntgenröhre mit 160 kV und mit integriertem Generator anzubieten. Ein Anschluss des Röntgengenerators per Hochspannungskabel an die Röntgenröhre erübrigt sich daher. Die Wartungskosten sind somit geringer, da solche Kabel fehleranfällig sind und regelmäßiger Wartung bedürfen.

Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...