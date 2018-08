Mit einer durchschnittlichen Performance von rund 13 Prozent pro Jahr, hat sich der Nasdaq 100 seit seinem Launch am 31. Januar 1985 stärker entwickelt als jedes andere der großen US-Börsenbarometer. In den Medien wird der Nasdaq 100 häufig als US-Technologieindex bezeichnet, was jedoch nicht ganz korrekt ist - und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen stammen nicht alle ...

