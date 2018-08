Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schwierigkeiten einzelner Emerging Markets strahlten gestern einmal mehr auf die Kursentwicklung in den etablierten Märkten aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Währungen Argentiniens, einzelner asiatischer Länder sowie der Türkei seien einem starken Abwertungsdruck ausgesetzt gewesen, sichere Häfen wie deutsche und US Staatsanleihen hätten einen merklichen Kursanstieg verbucht. US-Präsident Trump habe zur Nervosität am Finanzmarkt beigetargen, indem er einmal mehr Zölle auf chinesische Waren im Wert von USD 200 Mrd. und EU-Autoimporte sowie einen Austritt der USA aus der WTO in Aussicht gestellt habe. ...

