Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig wird der Kalender heute von Veröffentlichungen in der Eurozone dominiert, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden den Fokus zunächst auf die Preisentwicklungen in Frankreich, Italien und der Eurozone richten. Gestern hätten bereits Spanien und Deutschland ihre vorläufigen Werte bekannt gegeben, wobei die Zahlen auf einen moderaten Preisdruck hingewiesen hätten. In Frankreich und Italien könnte sich der Preisdruck im August ebenfalls abgeschwächt haben. Daher sollten die Erwartungen für die europäischen Zahlen nicht zu hoch gesteckt werden. In diesem Zusammenhang werde auch die Entwicklung der EWU-Kernrate mit besonderer Spannung erwartet, denn sie gebe einen wichtigen Hinweis auf den mittelfristigen Preistrend abseits der schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise. ...

