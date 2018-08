Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Juli deutliche Kursgewinne erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 3,1 Prozent zugelegt. In den USA habe vor allem die starke Berichtssaison beflügelt. Per saldo habe der marktbreite S&P 500-Index 3,6 Prozent gewonnen. Bis Ende Juli hätten rund 330 Konzerne aus dem S&P 500-Index ihre Daten offengelegt. Davon hätten 87 Prozent die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...