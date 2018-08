Dieselgate wurde 2015 in den USA durch die dortigen Umweltbehörden aufgedeckt. Den Konzern kam es teuer zu stehen. Alleine in den USA musste VW über 25 Milliarden Euro zahlen. Durch seine Rücklagen und die Unterschiede in den Rechtssystemen zwischen der Europäischen Union und den USA kann Volkswagen hier eine andere Strategie fahren.

Alles läuft auf Vergleiche hinaus

Wie das Handelsblatt berichtet, wirft Christopher Rother von der US-Kanzlei Hausfeld dem Wolfsburger Konzern absichtliches ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...