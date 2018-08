Der Fondspartner des Volksbanken-Verbundes, die Union Investment, ist in Österreich, gewachsen. Mitte 2018 betrugen die Assets under Management der Union Investment hier 2,6 Mrd. Euro, was ein Wachstum von 30 Prozent gegenüber Mitte des Vorjahres (2,0 Mrd. Euro) bedeutet. Im Neugeschäft mit Privatkunden habe sich der positive Absatztrend des letzten Jahres im ersten Halbjahr 2018 mit 400 Mio. Euro Nettoabsatz (1. Halbjahr 2017: 282 Mio. Euro, 2017 gesamt: 500 Mio. Euro) deutlich verstärkt. "Wir erfahren seit Beginn der Zusammenarbeit der Volksbanken mit Union Investment einen kontinuierlich hohen Zuspruch, da wir mit unseren Lösungen zum Vermögensaufbau, zur Vermögenstrukturierung und nicht zuletzt zum Vermögenserhalt die Sparer immer besser...

