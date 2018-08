Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group nach Senkung der Milchpreisprognose durch den Molkerei-Konzern und Gea-Kunden Fonterra auf "Reduce" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auch mit Blick auf die skeptischen Kommentare zur Nachfrage in Asien, Afrika und dem Nahen Osten sieht sich Analyst Sebastian Growe in seiner Einschätzung bestätigt, dass eine deutliche Erholung des Molkereigeschäfts von Gea keineswegs sicher ist. Die hausgemachten Probleme des Anlagenherstellers seien weiter enorm und die Markterwartungen für das Ergebnis 2019 weiter zu hoch, schrieb Growe in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-31/10:27

ISIN: DE0006602006