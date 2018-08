Spätestens Anfang 2019 will die Wiener Börse mit dem "direkt market" und "direct market plus" ein neues Marktsegment starten, das sich an KMU und Jungunternehmen richtet. Wenn wie bereits angekündigt der Gesetzesgeber im Herbst die regulatorische Grundlage schafft, dann könne das Segment spätestens Anfang 2019 starten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...