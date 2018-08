Von Thomas Rossmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich abwärts geht es an den europäischen Aktienmärkten am Freitag. Weiterhin dominieren Meldungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. So soll US-Präsident Donald Trump angekündigt haben, schon in der kommenden Woche seinen Plan weiter zu verfolgen, Importe aus China mit Strafzöllen zu belegen. Dabei geht es um Waren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar. Zudem drohte Trump mit dem WTO-Rückzug der USA. Auch belasten weiterhin die Sorgen um die Schwellenländer.

Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 12.413 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verzeichnet einen Abschlag von 0,5 Prozent auf 3.413 Punkte. Positive Daten aus China stützen dagegen nicht. Dort ist die Aktivität in der Industrie im August nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen.

Besonders kräftig unter Druck stehen die Automobilwerte, der Sektor verliert 1,0 Prozent und führt die Verliererliste an. US-Präsident Donald Trump soll einen Vorschlag der EU zurückgewiesen haben, nach dem die EU Importzölle auf Autoaktien abschaffen könne, wenn die USA ihrerseits auf die Zölle verzichteten. "Damit zerschlagen sich die am Donnerstag aufgekommenen Hoffnungen", so ein Händler. Am Vortag waren die Kurse mit den Berichten um einen solchen EU-Vorschlag zeitweise stark gestiegen. Die Aktien von Daimler verlieren 0,9 Prozent, VW fallen um 1,2 Prozent und Renault büßen 0,9 Prozent ein.

Drohende Schwellenländer-Krise bleibt im Fokus

Auch die sich weiter zuspitzende Schwellenländer-Krise belastet weiter. Die verzweifelten Versuche der argentinischen Zentralbank den Peso-Verfall mit einer Zinserhöhung um 15 Prozentpunkte auf 60 Prozent aufzuhalten, zeigen nach Ansicht der Commerzbank, wie schwer es ist, dass Vertrauen internationaler Investoren wiederzuerlangen, wenn dieses erst einmal erschüttert ist. Das sollte nicht nur eine Warnung für die türkische Zentralbank sein, bei der es nach Ansicht von Analystin Esther Reichelt wohl schon zu spät sein könnte die Lira mithilfe konventioneller Geldpolitik wieder in geordnete Bahnen zurückzuführen. Das sollte vor allem eine Warnung an die Zentralbanken Brasiliens, Südafrikas, und Indiens sein, dass sie der Abwertung ihrer Währungen nicht zu lange zuschauen dürften, sondern klare Signale senden müssten.

Etwas Überraschungspotenzial könnten die anstehenden Verbraucherpreisdaten für den Euroraum bergen. Volkswirte prognostizierten Ende vergangener Woche noch eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent. Doch inzwischen veröffentlichte Preisdaten aus Deutschland und Spanien deuten darauf hin, dass die Inflationsrate gesunken ist.

Lufthansa-Aktie führt DAX-Verliererliste an

Die Lufthansa-Aktie fällt um 3,7 Prozent auf 22,51 Euro. Händler verweisen auf die Citigroup. Sie hat die Aktie nun wieder ins Coverage aufgenommen und mit "Sell" gestartet bei einem Kursziel von 19,90 Euro. Der vorherige Analyst hatte sie dagegen noch mit "Buy" und einem Ziel von 32,50 Euro eingestuft. "Einige Marktteilnehmer fassen die Neuaufnahme nun als doppelte Abstufung auf, auch wenn das so nicht ganz richtig ist", sagt ein Händler. Auch der Chart sehe angeschlagen aus.

Ebenfalls unter Druck stehen Vonovia, für die es um 1,5 Prozent abwärts geht. Ein Teilnehmer spricht von gemischten Ergebnissen. So hätten die Mieteinnahmen im ersten Halbjahr leicht unter den Erwartungen gelegen, der operative Gewinn (FFO 1) habe dagegen die Prognosen übertroffen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick, unter Einbeziehung der beiden Akquisitionen Buwog und Victoria Park, angehoben. Allerdings leide die Aktie unter Gewinnmitnahmen, nachdem erst am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert worden war.

Für die Papiere von Adler Real Estate geht es dagegen um 0,9 Prozent nach oben. Die Analysten von Berenberg bezeichnen die Ergebnisse für das erste Halbjahr als "solide". Die operative Entwicklung habe sich weiter verbessert. Auch wird auf die leicht gestiegene bereinigte EBITDA-Marge verwiesen. Hier rechnen die Analysten mit einer weiteren Verbesserung.

