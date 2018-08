Es hat ja seine Zeit gedauert: Zwei Monate nach dem Ende des zweiten Quartals bzw. bei ISRA Vision (ISIN DE0005488100) des dritten Geschäftsjahres-Quartals kamen heute Früh die Ergebnisse auf den Tisch. Umsatzanstieg um zehn Prozent, EBT-Anstieg (Gewinn vor Steuern) um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auftragsbestand leicht über dem Vorjahresniveau, alles im Plan, die eigene Prognose wurde bestätigt. Fazit also: gut. Aber ist das für die Bullen auch gut genug? Es ist ja immer erfreulich, wenn man nach Haaren in der Suppe sucht und keine findet. Das hält gemeinhin davon ab, eine Aktie dann wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Aber was diese Aktie jetzt braucht, sind Käufe, um die Dynamik zurückzubringen, den durch die Konsolidierung der letzten Wochen verloren gegangenen Schwung zurück ...

