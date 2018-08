Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes globales Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Unternehmensprozesse, gab heute bekannt, dass es zur Blockchain in Transport Alliance (BiTA) gestoßen ist, um die Entwicklung von Blockchainstandards anzuführen und die Einführung von Blockchain in der Transportbranche voranzutreiben.

BiTA ist eine Branchengruppe zur Etablierung von Blockchainstandards für die Speditionsbranche. Sie wurde von erfahrenen Technologie- und Transportfachleuten gebildet, um ein Forum für die Entwicklung von Blockchainstandards und Schulung für die Branche zu schaffen. Die Gruppe bietet eine Plattform zur Entwicklung und Nutzung von gemeinsamen Rahmenwerken und Standards, mit denen Branchenteilnehmer innovative Blockchainanwendungen erstellen können. Wipro beabsichtigt, diese Plattform zu verwenden, um plattformagnostische Blockchainstandards für die Logistik- und Transportbranche zu schaffen.

Craig Fuller, Managing Director, BiTA sagte: "Wir freuen uns, Wipro in der BiTA-Familie begrüßen zu dürfen. Es ist unser Ziel, führende Unternehmen zusammenzuführen, die in den Speditionstechnologiebranchen tätig sind und an der Entwicklung von Blockchaintechnologie interessiert sind. Wir freuen uns darauf, eng mit den Blockchainexperten von Wipro zusammenzuarbeiten, um die unternehmensweite Einführung von Blockchain für weltweite Transportorganisationen voranzutreiben, insbesondere auf solchen Gebieten wie Lieferkettennachverfolgbarkeit, Handelsfinanzierung, Herkunft, Betrugsentdeckung und Compliance-Management. Angesichts Wipros starker Domain- und Technologieexpertise und seinem ausgeprochenen Fokus auf Blockchain freuen wir uns auf seine Unterstützung und seinen Beitrag zur Definition, Gestaltung und Entwicklung von Blockchainstandards für die Transportbranche."

Wipro hilft weltweiten Organisationen auf ihrem Weg der Blockchaineinführung mit seinem umfassenden Angebotspaket, welches Ökosystemdienstleistungen, Advisory- und Beratungsdienstleistungen, Branchenlösungen, Plattformdienstleistungen und Applikationsdienstleistungen abdeckt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Design und die Entwicklung von produktionsfertigen Blockchainlösungen für Anwendungsfelder in der Branche voranzutreiben, unter Nutzung seines starken Portfolios von Patenten und geistigem Eigentum, vorab erstellten Rahmenwerken, Branchenlösungen und Technologievermögenswerten.

Srini Pallia, President, Consumer Business Unit, Wipro Limited sagte: "Unsere Mitgliedschaft bei BiTA entspricht unserem Bekenntnis dazu, ein integraler Bestandteil einer durch Blockchain vorangetriebenen Umwandlung der Transportbranche zu sein. Wir arbeiten mit BiTA und unseren Kunden zusammen und verfolgen dabei einen auf die geschäftliche Anwendbarkeit zugeschnittenen Ansatz und nutzen Blockchain, um komplexe Logistik- und Transportprobleme eines neuen Zeitalters zu lösen. Wir freuen uns ferner darauf, einen Beitrag für die Standards zur Verwendung von Blockchain in der Transport- und Logistikbranche zu leisten und arbeiten eng mit unseren weltweiten Kunden zusammen, um diese Standards auf ihrem Blockchain-Weg anwendungsreif zu machen."

Über BiTA

BiTA wurde 2017 von erfahrenen Technologie- und Transportfachleuten gegründet, um ein Forum für die Entwicklung von Blockchainstandards und Schulung für die Speditionsbranche zu schaffen, mit dem Ziel, führende Unternehmen in der Speditionsbranche zusammenzuführen, die ein großes Interesse an der Entwicklung von Blockchaintechnologie haben. BiTA konzentriert sich darauf, Schulungsressourcen und offene Foren für jene Branchenakteure zu schaffen, die daran interessiert sind, die Entwicklung der Speditionsbranche durch die von der Blockchaintechnologie angebotenen Effizienzen anzuführen. Mitglieder dieses Konsortiums sind unter anderem Spediteure, LTL und Pakettransporteure sowie Versandunternehmen, Tech-Startups und etablierte Unternehmen, Versicherungsunternehmen, Anwaltskanzleien und sonstige Branchenteilnehmer, die ein Interesse daran haben, die Blockchaintechnologie in ihre Organisation zu integrieren.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potential von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 160.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende, neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potentielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

