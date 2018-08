Berlin / Ämari (Estland) (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Deutsche Luftwaffe sichert ab heute - gemeinsam mit belgischen Streitkräften - im Rahmen der Verstärkung Air Policing Baltikum (VAPB) erneut den Luftraum über den NATO-Mitgliedsländern des Baltikums. Für die nächsten acht Monate sind dazu im estnischen Ämari bis zu sechs deutsche Eurofighter stationiert. Sie werden in ständiger Bereitschaft gehalten, um im Falle einer Alarmierung innerhalb kürzester Zeit aufsteigen zu können und darüber hinaus Trainingsflüge absolvieren.



Seit 2004 unterstützt die NATO ihre baltischen Mitgliedsländer bei der Überwachung ihres Luftraums, da diese über keine entsprechend ausgerüsteten Luftstreitkräfte verfügen. Als Reaktion auf die Krise in der Ukraine und die russische Annexion der Krim wurde das Air Policing 2014 erweitert. Von Beginn an zählt Deutschland zu den wichtigsten Truppenstellern. Es ist bereits die insgesamt neunte deutsche Beteiligung seit Beginn der Mission vor rund 14 Jahren.



Die aktuelle Unterstützung erstreckt sich - wie bereits beim letzten Einsatz 2016/2017 - erneut über zwei aufeinanderfolgende, viermonatige Kontingente. Bis zum Jahresende werden zunächst Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau unter der Führung von Oberstleutnant Swen Jacob ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen. Ihnen folgen Besatzungen und Techniker des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen" aus Wittmund, die den Auftrag bis Ende April 2019 übernehmen werden.



Am gestrigen Tag hat Deutschland mit etwa 200 Soldaten der Luftwaffe sowie aus den Organisationsbereichen Streitkräftebasis sowie Cyber- und Informationsraum den Auftrag in Ämari formell von Frankreich übernommen. Die Führungsrolle beim VAPB ging parallel auf die belgische Luftwaffe - stationiert auf dem litauischen Luftwaffenstützpunkt Siauliai - über.



"Mit der wiederholten Übernahme von Verantwortung für die Sicherheit im baltischen Luftraum beweist die Luftwaffe erneut ihre Interoperabilität im Bündnis", so der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. "Die Menschen in den baltischen Staaten zählen auf uns. Wir stehen fest an ihrer Seite und werden den Auftrag, wie schon in den vergangenen Jahren, professionell und engagiert erfüllen."



Die Gesamtführung der NATO-Mission im Baltikum liegt beim "Combined Air Operations Centre Uedem" (CAOC UEDEM) am Luftwaffenstandort Kalkar/Uedem. Die in nationaler Verantwortung verbliebenen Aspekte - insbesondere die nationale Führung des Mission -werden vom ebenfalls dort angesiedelten Zentrum Luftoperationen wahrgenommen.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de