Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitagvormittag in allen beobachteten Laufzeitbereichen erneut unverändert gezeigt. Ein Marktteilnehmer in Wien berichtet von einem ruhigen Handel.Gegen 10.15 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:Taggeld -0,45 -0,35 3 Monate -0,41 -0,31 12 Monate ...

