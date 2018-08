Mit Schwung ist der XRP in die neue Handelswoche gestartet und hat damit die zuletzt positive Tendenz zum US-Dollar fortgesetzt. In der Spitze stieg die digitale Währung auf 0,3524 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und befindet sich aktuell ... The post Ripple XRP: Gelingt der Befreiungsschlag? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...