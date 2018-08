Experten sind sich uneinig, was der Hauptgrund für den Verfall der türkischen Lira ist. Präsident Erdogan setzt auf Aussitzen und Diplomatie.

Die Türkei und Argentinien eint ein Problem: Die Länder leiden unter heftigen Währungsturbulenzen. In Argentinien hat die Landeswährung Peso zum US-Dollar binnen Monaten um die Hälfte an Wert verloren. Die Inflation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent an. In der Türkei verlor die Lira in diesem Jahr gegenüber dem Dollar rund 40 Prozent an Wert. Immerhin war die türkische Währung am Freitagmorgen gegenüber dem Dollar wieder leicht im Plus.

In Argentinien sind zwei Gründe maßgeblich. Zum einen externe Effekte: Die US-Finanzpolitik stärkt den Dollar und setzt im Gegenzug Währungen aus Schwellenländern unter Druckt. Zum anderen hausgemachte Probleme. So ist das Leistungsbilanzdefizit in Argentinien immer noch negativ, das Land importiert mehr als es exportiert - genauso wie in der Türkei.

Türkische Wirtschaft fundamental robust

Doch beim Nachbarland der Europäischen Union sind sich Experten nicht einig, ob die externen Effekte oder die hausgemachten Probleme überwiegen. Klar ist: Die Fundamentaldaten der türkischen ...

