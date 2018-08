Werner Luksch, der Betriebsratschef der A1 Telekom Austria , hat schon seine Erwartungen an den neuen CEO definiert. "Wir heißen Thomas Arnoldner, ab 1. September neuer CEO der Telekom Austria AG, willkommen, betonen aber gleichzeitig, dass unsere Erwartungen an ihn sehr hoch sind. Hinter uns liegen schwierige Zeiten und vor uns viele Herausforderungen. Wir werden Thomas Arnoldner an seinen Taten messen", so Werner Luksch, am Freitag. Arnoldner sei zwar ein erfahrener Telekom-Manager, aber nominiert von einer schwarz-blauen Regierung und unter einer solchen wurde schon einmal die Privatisierung vorangetrieben. Seitens der Personalvertretung gebe man daher dem neuen CEO für den Start einen Vertrauensvorschuss, aber keinen Persilschein mit. Arnoldner werde zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...