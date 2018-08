Man kann eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Evonik will sich daher stärker auf sein Kerngeschäft mit Spezialchemie konzentrieren und trennt sich von einem Agrarchemie-Werk in den USA. Der Standort Jayhawk im US-Bundesstaat Kansas, in dem Vorprodukte für Agrarchemikalen hergestellt werden, geht für einen hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag an Fonds der Beteiligungsgesellschaft Permira. Mit dem Verkauf will man das Portfolio optimieren. Evonik-Chef Christian Kullmann will den Konzern auf margenstarke Geschäfte in der Spezialchemie fokussieren. Evonik will dazu auch sein Methacrylat-Geschäft veräußern. Erste Gebote dafür werden nach früheren Angaben von Insidern im Oktober erwartet.



